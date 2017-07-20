Девушка с «опаской» – это круто. Парикмахер из Челябинска – о барбершопах и вредных клиентах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Большинство жителей Челябинска всю жизнь посещает парикмахера один-два раза в месяц. Они просто садятся в кресло и отдают себя во власть профессионала. Агентство новостей «Доступ» решило выяснить, как этот процесс выглядит со стороны мастера. Барбер Наталья Белканова – о фанатичной любви к своей работе, опасных бритвах и признании клиентов.

МНЕ ПРИЯТНЕЕ РАБОТАТЬ С МАЛЬЧИКАМИ

- Как в Вашу жизнь вошло парикмахерское дело?

- Думаю, мне всегда это нравилось. С самого детства я любила «копаться» в головах своих подружек – причесывать, заплетать. Долгое время я владела парикмахерской, однако сама стрижки не делала. В 28 лет я решила изменить свою жизнь и выучиться парикмахерскому делу. Я неоднократно ездила в детский дом, где мне разрешили оттачивать свои навыки – я бесплатно подстригала мальчиков. Не проучившись и месяца, я пошла работать в парикмахерскую. Позже я перешла работать в барбершоп, где превалировали мужские стрижки и бритье.

- То есть Вам нравится стричь мужчин больше, чем женщин?

- Для меня делать мужские стрижки намного проще чем женские, хотя многие думают наоборот. Даже в плане общения мне дается это легче – ведь я же девочка, и мне куда приятнее работать с мальчиками. Понимаете, от девочки никогда не получить признания, а от мальчика – всегда. Это стимулирует совершенствоваться.

- Чем мужские стрижки отличаются от женских?

- Все мужские стрижки очень похожи. Однако если ты испортил женскую стрижку, это можно замаскировать укладкой. Когда ты стрижешь мужчину, все должно быть идеально до последнего волоска. Ошибку клиент сразу заметит. Нужно выполнять работу идеально.

ПЛОХОЙ БАРБЕР VS ХОРОШИЙ БАРБЕР

- Расскажите о процессе стрижки. Как Вы понимаете, что делать с волосами клиента?

- Для этого нужно обладать видением парикмахера. Именно этим отличается хороший мастер от плохого, который еще в 80-х годах научился делать одну стрижку и не задумывается, подойдет она клиенту или нет. Каждая стрижка должна подходить клиенту, его стилю жизни, форме лица, профессии. Желательно, чтобы парикмахер понимал это и видел.

Вообще, есть два вида мастеров: одни фанатично стригут и постоянно совершенствуются, причем делают это для удовольствия, без всякой короны над головой. А есть те, кто работает ради денег – они неплохо стригут, однако им не хватает перфекционизма.

- Какую роль в вашей работе играет качество инвентаря?

- Хороший барбер и бритвой подстрижет. Вовсе не обязательно иметь огромное количество разных приспособлений. Лично у меня есть одна хорошая машинка для стрижки волос, три рабочие насадки, окантовочная машинка, две расчески, четверо ножниц: одни – для прямого среза, вторые – для слайсинга и две пары филировочных. У некоторых, знаю, есть огромное количество насадок, однако зачастую в этом нет смысла.

ОСОБЕННО НЕ ПОКРЕАТИВИШЬ

- Велик ли элемент творчества в работе парикмахера?

- Лично в моей работе довольно мало творчества, потому что чаще попадаются такие клиенты, с которыми особенно не покреативишь. Им даже профессия этого не позволяет.

- Чего хотят клиенты в Челябинске – обычных стрижек или оригинальности?

- Они хотят интересных решений, которые бы укладывались в рамки классики. Наверное, около 70% предпочитают классические стрижки, а креатив – это удел молодежи до 20 лет. Мои клиенты – люди постарше, от 23 до 50 лет.

ПЛОХОГО КЛИЕНТА ВИДНО СРАЗУ

- Есть ли у Вас любимчики среди клиентов?

- Конечно. Хотя стараешься поддерживать хорошие отношения с большинством клиентов. Плохого клиента видно сразу благодаря опыту. Обычно с такими людьми общаться не очень хочется.

- Что из себя представляет плохой клиент?

- Ну, он обычно «докапывается» до каждой мелочи, вредничает, а после стрижки придирается. Таким нужно, чтобы мастер перед ними «попрыгал». Хорошему клиенту не нужен особый подход – с ним все хорошо складывается.

ЖЕСТКИЕ, ТОРЧАЩИЕ, ВИХРЫ, ДВОЙНЫЕ МАКУШКИ

- Какие бывают волосы? С какими легче работать?

- Волосы бывают жесткие, торчащие, встречается две макушки, разные вихры. Легче всего работать с волосами средней жесткости, немного вьющимися. Они лучше держат форму, более послушные и поддаются тому, что ты хочешь изобразить. Вообще, здесь все индивидуально.

- Вы никогда не испытываете отвращения к волосам клиента?

- Нет. Это нужно любить. Например, я не очень люблю маникюр – для меня работа с ногтями не очень приятное дело, а некоторые просто не обращают на это внимание. Также у меня с волосами, хотя приезжаешь домой – и смываешь с себя кучу чужих волос.

- Можно ли что-нибудь «подцепить» от клиента?

- Реально в 10% случаев. Это может произойти, если клиент болеет, например, дерматитом. Если мастер годами не обрабатывает свои инструменты, конечно, риск растет. Лично я всегда обрабатываю свои инструменты 70-процентным спиртом.

ДЕВУШКА С «ОПАСКОЙ» ВЫГЛЯДИТ КРУТО

- Насколько я знаю, Вы работаете также с опасными бритвами. В чем специфика работы с ними?

- Современная безопасная бритва (шейвер) никогда не уберет волосы настолько чисто, как опасная. Опасной бритвой, безусловно, работать сложнее – важно не порезать клиента, нужно брить сначала по росту волос, а потом против, чтобы избежать раздражения и вросших волос. Вообще, девушка с «опаской» выглядит круто.

- Откуда появилась в России мода на опасные бритвы?

- В России барберинг существует около пяти лет, а пришел он из США и Великобритании. Там всегда занимались бритьем. При этом они никогда не работали шейвером – только опасками. В Челябинске эта тема начала развиваться года три назад, с открытием барбершопа CHOP-CHOP. Это они начали оформлять бороды опасными бритвами. Еще в 1990-х годах опасные бритвы в России запретили из-за угрозы ВИЧ, и клиенты отвыкли от них. Сегодня это ретро-стиль.

- Стоит ли мужчинам самостоятельно использовать опасные бритвы?

- Вообще, я многих своих знакомых «подсадила» на опасные бритвы. Это целый ритуал, и за пять минут ничего не получится. Нужно распарить лицо и аккуратно бриться под углом 90 градусов. Этот процесс занимает около 30 минут, поэтому далеко не все пользуются «опасками».

КУЛЬТУРА БАРБЕРШОПОВ

- Чем отличается иностранная и российская традиция парикмахерских и барбершопов?

- Это разные вещи. Американцы и англичане вырастают на барбершопах. Там нет понятия «мастер-универсал» – есть мужской мастер, женский мастер и колорист, который красит. У них заведено раз в три дня приходить, чтобы побриться и постричься. В нашей же стране это происходит, в лучшем случае, раз в три недели.

В Англии – целая культура барберинга. Там невозможно, чтобы барбером была женщина – изначально это дело для мужчин. Россияне просто схватили идею, что надо брить.

- Почему российские клиенты не ходят каждые три дня бриться?

- Это дорого в России, а за границей вполне доступная услуга. Например, среднестатистический клиент получает 20 тыс. рублей в месяц, а бритье в нашем салоне обойдется в сумму от 500 рублей.

- Станет ли это дешевле в России?

- Лет через пять на каждом перекрестке будет по барбершопу. Возможно, с разной ценовой политикой. Мне кажется, этой темы хватит лет на 20, потому что она только начала развиваться.

ПРИЗНАНИЕ КЛИЕНТА

- От чего Вы получаете удовольствие?

- Для меня это признание клиента. Когда стрижка заканчивается, а клиент радостный от того, что ему все понравилось. Или когда оформляешь бороду, а человек прямо засыпает на этом кресле, и ты понимаешь, что делаешь ему приятно. Для него это час настоящего релакса.

Беседовал Сергей Боровинских,

фото из личного архива Натальи Белкановой