НУЖНА ПОМОЩЬ. Девочек-подростков, сбежавших из приюта в Южноуральске, ищут уже месяц

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские просят граждан обратить внимание на фото и данные двух девочек, которых ищут уже месяц, – подруги 12 и 13 сбежали из приюта в Южноуральске (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В начале февраля 2017 года утром воспитанницы МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 13-летняя Дарья Койнова и 12-летняя Карина Иваненко самовольно ушли с уроков в средней коррекционной школе № 2 и до настоящего времени не вернулись. Ранее девочки неоднократно уходили из учреждения. Они могут находиться как на территории Челябинской области, так и за ее пределами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят сообщить в дежурную часть МО МВД России «Южноуральский» по телефонам «02» или 8 (35134) 4-22-30. Дежурная часть работает круглосуточно и без перерывов.

Приметы Дарьи Койновой: рост около 165 см, вес 68 кг, плотного телосложения, глаза серые, волосы до плеч, окрашенные в черный цвет, чаще всего распущенные. На лице справа у носа родинка. Была одета в демисезонную укороченную куртку на молнии, светло-серый свитер с блесками, синие джинсы с разрезами спереди, фиолетовые угги, белую шапку.

Приметы Карины Иваненко: рост 153 см, вес около 50 кг, глаза серо-зеленые, волосы по длине ниже плеч светло-русые, носит распущенными. Была одета в черную укороченную куртку, черные брюки, серые высокие угги, без головного убора. При себе имела синий рюкзак.