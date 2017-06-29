«Детям войны» на Южном Урале компенсируют проезд к могилам предков за рубежом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области позволили компенсировать проезд к заграничным могилам родственников детям погибших участников Великой Отечественной войны – сумма возмещения затрат составит 25 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На июньской сессии парламент внес изменения в статью 3 областного закона «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц».

Изначально нормативный акт предусматривал для детей погибших участников ВОВ, а также конфликтов с Финляндией и Японией полное возмещение стоимости проезда ж/д транспортом к местам захоронения погибших родителей, расположенным на территории РФ. Теперь эти категории граждан имеют право на возмещение стоимости проезда к месту захоронения родителя, расположенному на территории иного государства. При этом возмещение расходов гражданина на проезд ограничено 25 тыс. рублей.

«Мы сегодня приняли еще одно изменение в закон "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц". Дело в том, что граждане обращались к нам за компенсацией проезда к местам захоронения родителей, расположенным за рубежом, однако закон предполагал компенсацию проезда только по территории России. Пи этом добраться до Праги можно за 19 тыс. рублей. Губернатор поддержал идею снять данное ограничение. Принято решение дать возможность людям, которые имеют захоронения за пределами РФ, получить компенсацию в размере до 25 тыс. рублей», – рассказал заместитель председателя ЗСО Александр Журавлев.

Отметим, что захоронения советских воинов за рубежом есть на территорнии бывших Югославии и Чехословакии, а также в Польше, Румынии, Венгрии, Германии, во Франции, Англии, Финляндии, Китае (Манчжурии) и странах Прибалтики.