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Агентство новостей Доступ 1 11 марта 2017 года, 09:26

Детский омбудсмен: Сообщения о массовом самоубийстве детей – провокация


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина призвала родителей не поддаваться на провокации в случае получения в различных мессенджерах и соцсетях сообщений о якобы предстоящем массовом самоубийстве среди детей в эти выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Все это – вброс недостоверной информации для создания ажиотажа среди населения и паники в родительском сообществе. Основной целью подобных сообщений является распространение сведений о группах, призывающих к суицидам. Убедительно просим вас не поддаваться провокациям и не пересылать эти сообщения далее», – прокомментировала Буторина.

По ее словам, 9-10 марта в различных программах по обмену мгновенными сообщениями и в социальных сетях была распространена информация о якобы предстоящем массовом самоубийстве среди детей. В ней сказано, что некая группа планирует провести акцию, цель которой – гибель детей. Сведения о таких рассылках приходят из разных российских регионов.

Напомним телефоны экстренной психологической помощи Челябинского областного центра социальной защиты «Семья»: 8-800-2000-122 или 007, а также 8 (351) 721-19-21.

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Теги: детский омбудсмен, новости челябинска, ирина буторина
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