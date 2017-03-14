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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 10:42

Детсад в Челябинске выплатит 60 тыс. рублей за сломанную руку воспитанника


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Детский сад в Челябинске выплатит матери своего воспитанника 60 тыс. рублей – ребенок сломал руку, упав с лестницы на игровой площадке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее решение по гражданскому иску вынес Тракторозаводский райсуд.

Инцидент в детсаду № 37 (после реорганизации – № 66) произошел в августе 2016 года. По информации прокуратуры, мальчик 2010 года рождения во время прогулки залез на лестницу горки, не удержался и упал, травмировав руку. Воспитатель при этом находилась вдали от площадки, не обеспечив контроль за детьми.

«Ребенку не вызвали скорую медпомощь, а положили холод на руку и позвонили маме. Согласно заключению эксперта, шестилетнему мальчику был причинен вред здоровью средней степени тяжести – у него диагностировали перелом лучевой кости со смещением, была проведена операция», – сообщила старший помощник прокурора Тракторозаводского района Оксана Гурская.

По ее словам, мать мальчика в судебном заседании настаивала на компенсации морального вреда, пояснив, что ребенок длительное время не мог спать, самостоятельно принимать пищу, в течение месяца не мог двигать рукой, перенес операцию под общим наркозом, на фоне стресса появился энурез.

С учетом мнения сторон и представленных по делу доказательств судом взыскана компенсация в размере 60 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Теги: дошкольное образование, новости челябинска, падение ребенка в детсаду, ребенок пострадал
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