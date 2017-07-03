Детсад на Урале заплатит 50 тыс. за сломанный позвоночник воспитанницы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) детский сад № 24 должен выплатить компенсацию морального вреда своей воспитаннице, которая получила травму, оставшись на прогулке без присмотра воспитателя, – соответствующий иск в интересах малолетней подал прокурор города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Снежинского горсуда.

В прокуратуру обратилась мама воспитанницы дошкольного учреждения, которая рассказала об инциденте в начале февраля 2017 года. Во время вечерней прогулки, оставшись без внимания воспитателя, дочь поднималась по спортивной конструкции, не удержалась и упала на землю, в результате чего получила телесные повреждения: травматический неосложненный компрессионный перелом 7, 8 грудных позвонков. Ребенок был срочно доставлен в отделение травматологии и ортопедии Челябинской областной детской клинической больницы, где врачи зафиксировали позвоночник корсетом. С середины февраля до конца апреля 2017 года девочка амбулаторно наблюдалась у хирурга и травматолога-ортопеда.

«Мама просила помочь взыскать моральный вред, выразившийся в виде физических и нравственных страданий, в размере 80 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Заведующая детским садом не отрицала, что вред ребенку причинен в период образовательного процесса, однако назвала размер компенсации чрезмерно завышенным.

«В итоге суд удовлетворил исковые требования прокурора частично, с учетом характера нравственных страданий малолетней, которая в связи с полученной травмой испытывала определенные неудобства: должна была почти три месяца носить корсет, не имела возможности сидеть, посещать учебное заведение», – говориться в сообщении.

Исходя из требований разумности и справедливости, размер компенсации морального вреда определен в размере 50 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.