День науки в ЮУрГУ посвятят молодым ученым

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 8 февраля, научные и образовательные учреждения отметят День российской науки – праздник, учрежденный в 1999 году, приурочен к дате основания Российской академии наук, созданной по указу Петра I 8 февраля 1724 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В этот день национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет представит научные достижения ученых вуза и перспективные направления развития ЮУрГУ в рамках Проекта 5-100.

С 8 по 11 февраля состоится форум «Наука ЮУрГУ», а также традиционная Научная конференция аспирантов и докторантов по техническим, естественным, социально-гуманитарным, экономическим и юридическим наукам. Вниманию преподавателей и сотрудников будет представлен альманах «Научные разработки ЮУрГУ».

Кроме того, в программе недели проведение круглого стола «Наука и инновации Урала. Взгляд молодых ученых», открытый тренинг-семинар «Бизнес на основе интеллектуальной собственности университета», посещение музея истории ЮУрГУ и экскурсионная программа по научно-образовательным центрам и исследовательским лабораториям вуза.

План форума «Наука ЮУрГУ»