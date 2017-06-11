День России – история праздника и госсимволов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 12 июня, страна широко отметит День России.

В Челябинске праздник начнется в 11.30 с шествия «Парад дружбы народов». В колонну встанут иностранные студенты, консулы, представители национальных центров области. Они пройдут по Кировке от Молодежного театра до Театра оперы и балета имени Глинки.

Для прохождения колонны с 11.20 до 11.45 будет ограничено движение по проспекту Ленина. Доступ автомобилей на территорию, прилегающую к Молодежному театру, также будет ограничен с 8 до 12 часов.

В полдень на площади Ярославского (у Оперного театра) стартует международный фестиваль «Урал-Восток: многоцветье культур», в котором примут участие ансамбли из Башкортостана и Казахстана, а в 12.30 откроется «Сад ШОС-БРИКС». В шатрах будут работать национальные центры, все желающие смогут посетить их, чтобы познакомиться с многообразием культур и традиций разных народов.

Праздничная программа «Россия – это мы» начнется в 12.00 на Кировке. Со сцены у Главпочтамта выступят лучшие фольклорные коллективы Южного Урала. В 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина состоится концерт «С любовью к России».

В 14 часов в городских парках и скверах начнутся концерты, посвященные Дню России.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В 1993 году была принята Конституция России. Основы для нового документа заложила Декларация о государственном суверенитете РФ, принятая 12 июня 1990 года. Впоследствии в этот день стал отмечаться День России. 25 декабря 2000 года вступили в силу федеральные конституционные законы «О Государственном флаге Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации» и «О Государственном гимне Российской Федерации».

ФЛАГ РОССИИ

Исторически государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году. Однако официально в качестве государственного флага России он был утвержден лишь в 1896 году при Николае II.

С 1918 по 1991 годы официальным флагом было красное полотнище с серпом и молотом в левом верхнем углу. В августе 1991 года государственным флагом России снова стал триколор.

В отличие от символов многих других государств, российский флаг не имеет официальной трактовки цветов. Но есть несколько неофициальных версий. Во времена Российской Империи белая полоса означала свободу, синяя – Богородицу, под покровом которой находится Россия, красная – державность. По другой трактовке, цветовая палитра флага символизирует единство славянских народов: белый цвет – Белоруссия, синий – Украина, красный – Россия. Сегодня распространена следующая неофициальная версия: белый цвет – мир, чистота, совершенство; синий цвет – верность, вера, постоянство; красный цвет – энергия, сила и кровь, пролитая за Россию.

ГЕРБ РОССИИ

Впервые двуглавый орел в роли символа России встречается на оборотной стороне государственной печати Ивана III (1440-1505 годы). Со временем внешний вид орла изменялся: он окрашивался в разные цвета, опускал и поднимал крылья, над его головой появлялись и исчезали короны.

После Октябрьской революции символика старой России была уничтожена. На гербе молодого советского государства появились скрещенные серп и молот. Дополненные красной звездой, восходящим солнцем и колосьями они составили новую эмблему.

30 ноября 1993 года России вернули ее исторический государственный символ – двуглавого орла. Процесс законодательного оформления российской символики был завершен спустя семь лет, в последние дни 2000 года.

Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую неразрывность и преемственность отечественной истории. Над головами орла изображены три императорские короны, символизирующие в новых условиях суверенитет как всей Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в лапах – скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и единое государство; на груди – изображение всадника, поражающего копьем дракона. Это один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.

ГИМН РОССИИ

Основой современного гимна России стал гимн СССР, написанный Александром Александровым. Текстом нового гимна было решено сделать стихи Сергея Михалкова, создателя текста гимна СССР, но с некоторыми коррективами. Музыка и текст были окончательно утверждены указом президента РФ в конце 2000 года. В ночь на 1 января 2001 года в стране впервые после почти десятилетнего перерыва государственный гимн исполнялся со словами. До того, с 1991 года, когда прекратил свое существование СССР, гимном России была «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая исполнялась без слов.

Кстати, первый официальный государственный гимн, получивший название «Молитва русских», появился в России только в 1816 году. Музыка была позаимствована у английского гимна «Боже, храни короля». Текст был переведен поэтом Василием Жуковским и дополнен несколькими строфами Александра Пушкина.

Музыку ко второму официальному гимну по указанию Николая I в 1833 году написал композитор Алексей Львов. Слова (уже другие) вновь написал Жуковский. Гимн под новым названием «Боже, Царя храни» оставался единственным официальным гимном до 1917 года.

После революции гимн менялся несколько раз. Им становились «Марсельеза» и «Интернационал».

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ

Основной закон страны состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов переходных и заключительных положений.

Первая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по результатам общероссийского голосования и вступила в силу в день официального опубликования – 25 декабря 1993 года. Во время разработки Основного закона в РСФСР (25 декабря 1991 года переименована в Российскую Федерацию) продолжала действовать Конституция 1978 года.

Конституция 1993 года существенно изменила систему высших органов государственной власти России. Была ликвидирована система Советов, включая Съезд народных депутатов, образовано Федеральное Собрание РФ. Президент Российской Федерации был наделен полномочиями главы государства, должность вице-президента упразднена. Большая часть реальных властных полномочий передавалась от законодательной власти президенту.

За всю историю действующей Конституции было принято 14 законодательных актов, вносящих поправки в ее текст. Первым стал указ Бориса Ельцина 1996 года о внесении изменений в статью 65, где перечисляются субъекты РФ. Тогда речь шла о корректировке названий двух республик – Ингушетии и Северной Осетии – Алании.

Впоследствии большинство поправок (10) коснулось именно этой статьи в связи с переименованием (объединением) субъектов федерации и включением в состав РФ Республики Крым и Севастополя.

Другим важнейшим изменением Основного закона стало увеличение срока полномочий главы государства – с четырех до шести лет, а Государственной Думы – с четырех до пяти лет. Соответствующие изменения были приняты в 2008 году.

По материалам собственных корреспондентов и сообщений ТАСС