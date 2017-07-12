На сдерживание роста тарифов за коммуналку направлено более 1 млрд рублей в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На сдерживание роста тарифов и компенсацию расходов ресусоснабжающим организациям из областного бюджета выделено 1,2 млрд рублей – об этом в среду, 12 июля, в рамках совещания с главами муниципалитетов заявил губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава региона подчеркнул, что если в будущем ресурсоснабжающие организации докажут через суд, что их «продукт» и услуги стоят больше, на кошельках южноуральцев это никак не отразится. «Если эти риски реализуются, они лягут на бюджет. Сейчас мы выделили 1,2 млрд рублей. Будет больше – выделим больше. На платежках населения это не скажется», – заверил глава региона.

Напомним, что с 1 июля тарифы за коммунальные услуги в Челябинской области вырастут на 3,9%. Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц подчеркивает, что экономически обоснованным было бы повышение на 8,4%. Сумма, выделенная губернатором из областной казны, как раз пойдет на то, чтобы компенсировать разницу.

Рост тарифов на коммуналку в Челябинске 1 июля превысил предельные индексы

«Одновременно кроме льготных тарифов предусмотрена мера адресной поддержки населения, на которую могут претендовать все граждане с абсолютно разными доходами», – подчеркнула министр, имея в виду субсидии.

При этом, по статистике, абсолютное значение тарифов на территории Челябинской области ниже или сопоставимо с другими субъектами УрФО – в Екатеринбурге их рост составил с 1 июля 2017 года 5%, в Тюмени – 5,4%, в Ханты-Мансийске – 4,2%. Кроме того, по данным мониторинга цен тарифов по стране, проведенного федеральной антимонопольной службой, среди самых низких тарифов Челябинская область занимает девятое место по теплу, 29-е – по водоснабжению, 31-е – по водоотведению.