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Агентство новостей Доступ 1 9 июня 2017 года, 10:54

Чиж и другие: на Южном Урале сегодня стартует «Ильменка»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 9 июня, в окрестностях Миасса, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Челябинская область), в 41-й раз стартует Ильменский фестиваль авторской песни – организаторы ждут до 40 тыс. участников и зрителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Миассе, по прогнозам синоптиков, дожди, ветер и плюс 12. Но, как известно, у природы нет плохой погоды, особенно когда ты за городом, в котелке варится кулеш, а на главной сцене выступает Олег Митяев и компания.

В программе – представители бардовской песни из разных городов России, такие как Леонид Марголин и Родион Марченко, Леонид Сергеев, Галина Хомчик, Андрей Крамаренко, Роман Ланкин, Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев, Анатолий Киреев, ансамбли «Зеленая лампа» и «Седьмая бригада». К ним присоединятся молодые авторы и исполнители, представляющие иной, но близкий фестивалю, музыкальный формат: Филипп Август, Алексей Хомчик, Павел Пиковский и Рамиль Бадамшин. В концерте «Олег Митяев представляет» примет участие специальный гость фестиваля – Сергей Чиграков (Чиж).

КАК ДОБРАТЬСЯ

Уже в третий раз фестиваль проходит на территории ГЛК «Солнечная долина» под Миассом. Для тех, кто на машине, это и будет ориентиром. Двигаться нужно по трассе М-5.

Для остальных – с рюкзаками на спине – есть два варианта:

Автобусом. Вначале доехать до Миасса, где пересесть на маршрутку до «Солнечной долины», точнее, поселка Хребет.
Расписание рейсов из Миасса – здесь.

Электричкой. Схема та же – сперва нужно добраться до вокзала города, затем пересесть на автобус или маршрутку (расписание движения электричек). Или выйти на платформе «Тургояк» и прогуляться пешком 3 километра.

Схему проезда всегда можно уточнить по круглосуточной линии – 8-800-775-00-00.

По традиции, вход на фестиваль, размещение в палаточном лагере, участие во всех мероприятиях и посещение концертов бесплатные. Палаточный лагерь обеспечивается питьевой водой, дровами и всем необходимым для приема большого количества гостей на природе. Организованы парковки для транспорта, информационный центр (reception), «громкая связь», творческий центр (предварительное прослушивание участников конкурсов), торговая ярмарка, медицинская служба, пост полиции и МЧС.

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Теги: фестивали в челябинской области, солнечная долина, афиша, ильменка, ильменский фестиваль, новости миасса, культурные бренды челябинской области
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