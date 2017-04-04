Чиновники отказали пенсионеру в звании «Ветеран труда», поскольку награду ему вручал не министр обороны

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чиновники отказали бывшему военнослужащему в присвоении звания «Ветеран труда» на том основании, что одну из медалей ему вручил командир войсковой части, а не министр обороны – в дело вмешалась прокуратура, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации надзорного ведомства, с 2015 года 61-летний военнослужащий в отставке получает пенсию по старости и имеет трудовой стаж более 29 лет, награжден медалью «200 лет Министерству обороны». В январе 2016 мужчина обратился в региональное министерство социальных отношений с заявлением о присвоении ему звания «Ветеран труда», но получил отказ.

«По мнению ведомства, медаль ему должен был вручить лично министр обороны РФ или его заместитель, а не командир войсковой части», – уточнили в прокуратуре.

Между тем, согласно Инструкции о порядке награждения указанной медалью, вручение производится от имени или по поручению министра обороны командирами, руководителями организаций Вооруженных сил.

«Федеральный закон "О ветеранах" устанавливает, что ветеранами труда являются лица, имеющие соответствующее удостоверение, награжденные орденами или медалями, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет», – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор Центрального района Челябинска обратился в суд с заявлением о возложении на Минсоц Челябинской области обязанности по присвоению военнослужащему звания. Это требование было удовлетворено. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокурора.