Чиновника из Златоуста осудят за незаконную продажу земли рядом с Таганаем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший руководитель комитета по управлению имуществом Златоуста (Челябинская область) предстанет перед судом за превышение полномочий – чиновник продал 20 соток муниципальной земли рядом с нацпарком всего за 78 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершено расследование дела в отношении экс-главы КУИ Златоуста Андрея Крючко, который в январе 2016 года заключил незаконный договор купли-продажи муниципальной земли арендатору, занимавшему участок с 2014 года. Сначала 20 соток предоставили ООО «Таганайский кордон» для строительства рекреативных объектов. Однако направление туризма арендатор не развивал. После покупки земли вокруг участка вырос высокий забор, а за ним двухэтажный коттедж. Землю рядом с нацпарком юрлицу продали за 87 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия Крючко не признал свою вину, пояснив, что действовал в рамках закона. Из мэрии он уволился по собственному желанию, не проработав там и года. Ему предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ – "Превышение должностных полномочий". Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения», – рассказала старший следователь СО по Златоусту Марина Говердовская.

Напомним, выемка документов в мэрии Златоуста по данному делу прошла в мае 2016 года. В администрации после этого заявили о готовности оказать активное содействие правоохранительным органам. В арбитражный суд направлен иск о расторжении ранее заключенной сделки о продаже земли.

Ольга Плеханова