Четырехлетнюю девочку достали со дна 1,5-метрового бассейна в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Матросы-спасатели Челябинской городской службы спасения пришли на помощь четырехлетней девочке, которая упала в бассейн, играя в одиночестве на водном аттракционе «Горки», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ЧП случилось на пляже «Солнечный берег». «Малышка упала в 1,5-метровый бассейн и начала тонуть. Один из матросов-спасателей, находившихся на посту, увидел ребенка на дне бассейна. Он вытащил девочку из воды и оказал ей первую помощь», – рассказал старший спасательного поста Дмитрий Микрюков, подчеркнув, что ребенка удалось спасти только благодаря оперативным действиям сотрудников экстренной службы.

Затем матросы разыскали на пляже родителей девочки. От помощи врачей те отказались.

ЧГСС напоминает родителям о том, что нельзя оставлять детей одних без присмотра вблизи водоема; купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят матросы-спасатели.