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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 17:25

Четыре девушки госпитализированы после массовой аварии с маршрутками и иномарками на ЮУрГУ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В массовом ДТП на ЮУрГУ пострадали четыре девушки – прокуратура потребовала возбудить по факту аварии уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня,13 февраля, в 13.10 60-летний водитель Lexus СХ-470 столкнулся с автомобилем Mercedes, после чего изменил траекторию движения и совершил наезд на пешеходов, стоявших у края проезжей части.

«Далее автомобиль Lexus совершил наезд на стоящий автомобиль Ford Transit, который от удара совершил наезд на впереди стоящий фургон Peugeot Boxer L4H2. Количество пострадавших и их диагнозы уточняются. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении отделения пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

По данным прокуратуры Челябинска, пострадали четыре девушки 19-21 года. Все они доставлены в больницы с различными травмами. У одной черепно-мозговая травма, у второй – перелом позвоночника, у третьей – перелом руки, а у четвертой – перелом ноги. Прокурор Челябинска потребовал возбудить уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью).

Напомним, со слов очевидцев, Lexus на большой скорости пролетел на красный свет, протаранив Mercedes, толпу пешеходов и две маршрутки. Виновного в ДТП установят в результате расследования. 

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Теги: вылетел на остановку, юургу, новости челябинска, дтп в челябинскe
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