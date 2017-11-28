«Черные» лесорубы уничтожили 234 пихты под Катав-Ивановском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Лемезинского лесничества (Катав-Ивановск, Челябинская область) задержали двух местных жителей, которые срубили 234 пихты, причинив лесному фонду ущерб 167 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По факту задержания 29-летнего и 30-летнего южноуральцев с пихтами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

При задержании у местных жителей изъято 119 деревьев, остальные 115 пихт они успели продать индивидуальному предпринимателю. Прокурор потребовал немедленно изъять проданное и арестовать имущество подозреваемых в целях возмещения ущерба.