Пн, 20.02.2017, 11:16 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 09:11

ВАЖНО. Черное небо – черный снег: Челябинск засыпало золой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители разных районов Челябинска пожаловались на выбросы в виде золы в период последних НМУ – обугленные частицы остались видны на снегу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Черная пыль обратила на себя внимание горожан, проживающих в квартирах на верхних этажах в центре Челябинска. Грязь и пыль с дороги обычно не долетают до них, но 18 февраля на своих окнах они обнаружили золу.

 

Такой же налет оказался на снегу во дворе в районе ЮУрГУ, а также а городском бору в парке Гагарина.

 

Аналогичные наблюдения сделали жители северо-запада, проживающие рядом с лесом у микрорайона Парковый.

«Если к смогу все уже привыкли, то это что-то новенькое! Страшно подумать, чем мы с вами дышим. Собрал снег с золой в баночку. Вдруг экологи решат проверить, что это было», – пишет неравнодушный челябинец в соцсети.

Напомним, в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Коркино до вечера 18 февраля были объявлены НМУ первой степени опасности.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: выбросы, нму, экология, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 542
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:10
«Единый пересадочный проездной» для челябинцев планируют ввести уже в марте
сегодня, 11:07
Чиновники Чесменского района купили сиротам 3 не пригодных для проживания квартиры
сегодня, 10:50
ВНИМАНИЕ. Зима не навек – размаслило снег: в России началась Масленичная неделя
сегодня, 10:25
Прокуратура подтвердила конфликт интересов в закупках Областного аптечного склада
вчера, 16:55
«Лыжня России-2017» в Челябинске: трассу прошли политики, спасатели, малыши и Дед Мороз в конфедератке
вчера, 16:35
Движение фур ограничено на М-5 в Челябинской области из-за метелей
вчера, 11:53
ВАЖНО. Подозреваемого в серии нападений на ЧТЗ поймали в Челябинске
вчера, 10:39
«Уральский Халк» Иван Штырков победил американского соперника на Гала-шоу в Челябинске
18 февраля, 20:27
ЧТО ДЕЛАТЬ, если в дороге застиг буран
18 февраля, 20:08
Циклон с Атлантики несет на Урал тепло и снегопады
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость