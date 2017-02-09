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Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 13:20

Ниже градус – выше скидка: «Солнечная долина» включила «режим обогрева»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чем ниже градус, тем выше скидка: горнолыжный курорт «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) объявил о включении «режима обогрева» – теперь цены на удовольствие будут зависеть от температуры воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Гостей курорта ждет теплый прием в апартах Sunny Valley. Уютные номера с интерьером в стиле альпийского шале создадут настроение и неповторимую атмосферу. Вечером в Ineycafe проходят вечеринки. В программе – согревающие коктейли, ароматные кальяны и лучшие сеты от диджеев и резидентов популярных челябинских клубов.

Утром отдыхающим предложат покататься на тюбинге или альпийских санках. На прокат действует скидка, которая будет зависеть непосредственно от температуры воздуха: от 20 градусов мороза – скидка 20%, от 25 – 25%, от минус 30 – 30%. Акция распространяется на подъемы и прокат оборудования.

А в ближайшие выходные, 11 и 12 февраля, состоится сноу-экскурсия по трассам «Солнечной долины». «Вы сможете стать первыми гостями, совершившими обзорную прогулку по лучшему экстрим-парку России. Экскурсия будет полезна не только тем, кто впервые посетил курорт, но и постоянным гостям: в программе – "близкое" знакомство с учебным и про сноу-парками, трассой хаф-пайпа и ски-кросса», – говорится в анонсе.

Подробнее с программой экскурсии можно ознакомиться на сайте 

После целого дня на улице нет ничего лучше, чем согреться в бане. Здесь можно попариться в русской бане или погреться в купели фурако. А еще в «Солнечной долине» можно попробовать технологию «образного парения», которую предлагают опытные парильщики из «Академии Банного дела».

«Солнечная долина» – это горнолыжный курорт, приезжать на который хочется независимо от времени года и погоды, здесь всегда вас ждет теплый прием.

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Теги: солнечная долина, мороз, новости миасса, отдых, курорты
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