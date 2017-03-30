Чт, 30.03.2017, 13:53 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 12:24

Челябинцы услышат оперу Штрауса в исполнении Госоркестра России имени Светланова


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы услышат редко исполняемую в России оперу Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» – благодаря проекту «Виртуальный концертный зал» постановка появится на южноуральских «подмостках» спустя всего 1,5 месяца после громкой премьеры в столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

«Концертная версия оперы прозвучит в исполнении Госоркестра России имени Светланова под управлением дирижера Владимира Юровского. В постановке, не столь частой для отечественной сцены, принимают участие артисты со всего мира – Великобритании, Германии, США, России», – говорится в сообщении.

Владимир Юровский – один из самых востребованных и необычных дирижеров нашего времени. Он всегда ищет новые пути в музыке и, расширяя оркестровый репертуар, чаще всего выбирает нестандартные, малоизвестные, редко исполняемые произведения.

Далека от широкой известности среди российских меломанов и «Ариадна на Наксосе». Действие оперы происходит в XVIII веке в доме богатого венского вельможи. Хозяин заказал для своего домашнего театра высокую античную драму о несчастной Ариадне, покинутой Тесеем. Однако его домашние требуют кто миф, кто трагедию, кто комедию. В результате на сцене возникает смешение жанров, с которым должны справиться актеры.

Для исполнения оперы, знаменитой своими виртуозными партиями, приглашены блестящие солисты разных стран. Это немецкое сопрано Мелани Динер, солист Мариинского театра и Метрополитен-опера тенор Сергей Скороходов, меццо-сопрано Сеселия Холл (США), баритон сэр Томас Аллен из Великобритании.

Премьера концертной версии оперы прошла в Москве в феврале 2017 года.

Всероссийский виртуальный концертный зал – специальный социальный проект Минкульта РФ, призванный создать единое культурно-музыкальное пространство и расширить слушательскую аудиторию. Виртуальный концертный зал вывел на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства. В последнее время такая форма взаимодействия с публикой стала востребованной – трансляции позволят увидеть уникальные концерты, проходящие в самых известных залах страны, вне зависимости от географического положения зрителей или их социального положения.

Вход на концерты виртуального зала – свободный. Начало концерта – 3 апреля в 18 часов. Желающие посетить концерт могут оставить заявку и узнать подробности о программе по телефону 263-75-57.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: афиша, опера, новости челябинска, челябинская филармония
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 604
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:27
СКАНДАЛ. Суд отпустил из-под стражи авторитета, забившего сожительницу табуретом под Аргаяшом
сегодня, 12:36
Мусульмане празднуют Ночь даров
сегодня, 11:38
ВНИМАНИЕ. Заторы из-за снегопада возможны на федеральных трассах Урала
сегодня, 10:31
Чиновники Карабаша ответят за некачественный ремонт сетей теплоснабжения
сегодня, 10:22
Расходы российских чиновников предлагают отслеживать даже после их увольнения
сегодня, 10:11
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области
сегодня, 09:38
МЧС: Качество питьевой воды в Троицке стало улучшаться
сегодня, 08:22
Уроженцев Таджикистана осудят за 11 покушений на сбыт героина в Челябинске
сегодня, 08:10
Сломать можно любого. Мастер рукопашного боя – о выживании на челябинских улицах
вчера, 22:13
Дольщики Гринфлайта требуют изменить закон, лишивший их собственности на жилье
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость