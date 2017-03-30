Челябинцы услышат оперу Штрауса в исполнении Госоркестра России имени Светланова

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы услышат редко исполняемую в России оперу Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» – благодаря проекту «Виртуальный концертный зал» постановка появится на южноуральских «подмостках» спустя всего 1,5 месяца после громкой премьеры в столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

«Концертная версия оперы прозвучит в исполнении Госоркестра России имени Светланова под управлением дирижера Владимира Юровского. В постановке, не столь частой для отечественной сцены, принимают участие артисты со всего мира – Великобритании, Германии, США, России», – говорится в сообщении.

Владимир Юровский – один из самых востребованных и необычных дирижеров нашего времени. Он всегда ищет новые пути в музыке и, расширяя оркестровый репертуар, чаще всего выбирает нестандартные, малоизвестные, редко исполняемые произведения.

Далека от широкой известности среди российских меломанов и «Ариадна на Наксосе». Действие оперы происходит в XVIII веке в доме богатого венского вельможи. Хозяин заказал для своего домашнего театра высокую античную драму о несчастной Ариадне, покинутой Тесеем. Однако его домашние требуют кто миф, кто трагедию, кто комедию. В результате на сцене возникает смешение жанров, с которым должны справиться актеры.

Для исполнения оперы, знаменитой своими виртуозными партиями, приглашены блестящие солисты разных стран. Это немецкое сопрано Мелани Динер, солист Мариинского театра и Метрополитен-опера тенор Сергей Скороходов, меццо-сопрано Сеселия Холл (США), баритон сэр Томас Аллен из Великобритании.

Премьера концертной версии оперы прошла в Москве в феврале 2017 года.

Всероссийский виртуальный концертный зал – специальный социальный проект Минкульта РФ, призванный создать единое культурно-музыкальное пространство и расширить слушательскую аудиторию. Виртуальный концертный зал вывел на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства. В последнее время такая форма взаимодействия с публикой стала востребованной – трансляции позволят увидеть уникальные концерты, проходящие в самых известных залах страны, вне зависимости от географического положения зрителей или их социального положения.

Вход на концерты виртуального зала – свободный. Начало концерта – 3 апреля в 18 часов. Желающие посетить концерт могут оставить заявку и узнать подробности о программе по телефону 263-75-57.