ВАЖНО. Челябинцы теперь могут следить за направлением ветра онлайн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сервис Яндекс.Погода теперь наглядно в режиме онлайн показывает карту ветров, отражающую движение потоков воздуха, – челябинцам теперь проще отследить, откуда доносится дурной запах в период НМУ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На Яндекс.Погоде теперь можно увидеть карты с осадками, температурой воздуха, давлением и скоростью ветра. Они наглядно показывают, какая погода в Челябинске и области сейчас и как она изменится. Кроме того, Яндекс стал показывать локальный прогноз погоды для любой точки земли.

«Погодные карты удобны тем, что позволяют видеть ситуацию в разных местах. Человеку не нужно искать прогноз сначала для Челябинска, а потом для Копейска или Коркино – все есть на карте. Температура воздуха, давление и скорость ветра показаны цветом и цифрами. Карта ветров анимирована: можно следить за движением потоков воздуха. Вот как выглядит, например, карта температуры», – сообщает пресс-служба компании.

На каждой карте можно увидеть прогноз погоды на ближайшие 36 часов. Он поможет решить, как лучше провести выходные – остаться дома или поехать за город. Любители кайтинга или рыбалки могут посмотреть, какой будет ветер. А люди, самочувствие которых зависит от атмосферного давления, легко узнают, когда и как оно изменится.

Сервис рассчитывает прогноз погоды с помощью технологии Метеум. Она использует данные наземных метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. Сначала Метеум обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это и позволяет строить локальный прогноз – с точностью до нескольких километров. Для Челябинска и области Яндекс рассчитывает локальный прогноз с 2016 года.