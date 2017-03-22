Челябинцы сыграют в «Поле Чудес» и почитают дедушку Корнея

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 24 по 30 марта в Челябинске пройдет Неделя детской и юношеской книги – юные книголюбы сыграют в тематическое «Поле Чудес», познакомятся с уральскими писателями и вспомнят сказки Корнея Чуковского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центральной библиотеки имени Пушкина.

В программе – встречи с уральскими писателями Ниной Пикулевой, Натальей Крупиной и Янисом Грантсом, презентации книг и писателей-юбиляров 2017 года, увлекательные литературные часы, игры-викторины, мастер-классы, книжные жмурки и экскурсии по библиотекам.

Значительная часть мероприятий будет посвящена 135-летнему юбилею Чуковского. Ребята познакомятся со сказками дедушки Корнея, попробуют разгадать калейдоскоп загадок, примут участие в игре «Поле Чудес по сказкам Чуковского», а также в «Веселых посиделках с Мухой-Цокотухой».

Полная программа Недели детской и юношеской книги в библиотеках Челябинска

Неделя детской и юношеской книги ежегодно проводится в России в последние дни марта. Всероссийское мероприятие ставит своей целью популяризацию детской и юношеской книги. Впервые праздник был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля в 1943 году Москве. Активное участие в празднике приняли Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто и Михаил Пришвин.