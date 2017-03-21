Челябинцы «сплетут» птицу счастья из разноцветных лоскутков и ниток

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 22 марта, в День весеннего равноденствия Исторический музей Челябинской области приглашает на мастер-класс «Тряпичная птица своими руками» – из экологически чистых материалов взрослые и дети от шести лет смогут изготовить текстильных птичек по старинной русской технологии – с помощью разноцветных лоскутков и ниток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Традиция делать игрушечных птиц уходит корнями в древнюю Русь, когда созданная своими руками вещь могла выполнять функцию оберега. Мастерить пташек и развешивать их повсюду полагалось именно 22 марта – в День жаворонка, когда пернатые начинают возвращаться на родину из теплых краев. Сделанный своими руками жаворонок, по народному поверью, дарит удачу на весь год и приносит благополучие в дом, являясь символом заветной мечты и помогая в ее исполнении.

«Приглашаем жителей Челябинска приступить к воплощению своей мечты и начать с изготовления маленькой птички, приносящей счастье. Специалисты музея покажут и объяснят технологию и снабдят всем необходимым для творчества. И, конечно же, для изготовления поделки используются только экологически чистые материалы», – говорится в анонсе.

После практического занятия все участники мастер-класса смогут посмотреть фильмы о птицах России и послушать трели жаворонка и его сородичей.

Начало мастер-класса в 17.00. Место проведения: музейно-выставочный центр (улица Труда, 100, вход со стороны набережной).