Челябинцы смогут предложить свои идеи реконструкции парков и скверов города

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартует конкурс на лучший дизайн-проект реконструкции общественных пространств – принять участие и предложить свои идеи могут все желающие, от обычных горожан до проектных мастерских, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской городской Думы.

До 25 сентября 2017 года надо направить свои работы в оргкомитет. Членами жюри станут специалисты в сфере строительства, главный архитектор города, преподаватели архитектурного факультета ЮУрГУ, директора строительно-проектных мастерских, специалисты Центра историко-культурного наследия Челябинска.

Ожидается, что конкурс позволит по-новому взглянуть на городские объекты, скверы, парки и площади, нуждающиеся в обновлении, а также узнать, как видят жители места отдыха и досуга, их внешний вид и функциональность.

Итоги конкурса планируется подвести в октябре 2017 года. Победители конкурса получат денежные премии. Призовой фонд конкурса составляет 175 тыс. рублей. Акция проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что правительство Челябинской области распределило субсидии между муниципалитетами для софинансирования расходов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и на обустройство мест массового отдыха населения. Всего на данные цели было направлено 1,2 млрд рублей.

Подробная информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте Челябинской городской Думы 30 июня 2017 года.