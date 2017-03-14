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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 16:52

Челябинцы рады помогать людям с инвалидностью


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители города охотно готовы помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного участниками молодежного инклюзивного проекта «Равный равному».

Опрос проходил в трех социальных группах: студенты, представители малого и среднего бизнеса, горожане в возрасте 35-50 лет. 80% процентов опрошенных заявили о своей готовности помогать людям с инвалидностью. Чуть больший интерес к этой теме проявляют студенты (82%), чуть меньший – жители в социально активном возрасте и предприниматели (80% и 75% соответственно).

Участники анкетирования также поделились, какие чувства испытывают, когда помогают другому человеку. Они говорили о моральном удовлетворении, чувстве собственной значимости, сопричастности. Но чаще всего упоминали, что испытывают радость, когда помогают.

Опрос челябинцев стал первым заданием для участников направления «Социальная реклама» молодежного проекта. В течение трех месяцев они пройдут различные тренинги и мастер-классы от ведущих специалистов в этой области не только Челябинска, но и Москвы. В результате ребята разработают масштабную социальную рекламную кампанию, которая будет направлена на популяризацию инклюзивного молодежного пространства в Челябинской области.

Проект «Равный равному» организован Клубом для молодежи с ограниченными возможностями «Наше место» и проходит в Челябинске второй год. Его главная задача – изменить существующие стереотипы в обществе относительно тотального ограничения способностей молодых людей с инвалидностью, привлечь внимание к их скрытому потенциалу и безграничным ресурсам, способствовать их социализации и адаптации в обществе здоровых сверстников.

Программа проекта «Равный равному» рассчитана на календарный год и включает в себя соревнования между молодежными инклюзивными командами. Они сформированы за счет студентов челябинских вузов и молодых людей с инвалидностью. Участвуя в направлениях проекта, молодежь сможет получить новый, в том числе профессиональный, опыт. Ребята посещают различные мастер-классы и тренинги, творческие встречи.
В качестве кураторов и экспертов проекта на безвозмездной основе работают опытные профессионалы, в том числе из Москвы.

Направления проекта в 2017 году: «КВН», «Интеллектуальные игры», «Театр «Особого зрителя», «Танцы», «Русский жестовый язык», «Спорт», «Социальная реклама». Результатом каждого из направлений станет масштабное событие: соревнование, театральная постановка, танцевальный конкурс, городская рекламная кампания.

Участниками проекта в 2017 году стали уже более 300 человек, 70% из которых – студенты крупнейших вузов города, 30% – молодежь с ограничениями здоровья.

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Теги: благотворительность, волонтеры, опрос, инвалиды, новости челябинска, доступная среда, инфографика, равный равному
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