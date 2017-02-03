Челябинцы почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 – жители города собрались на Бульваре Славы, зажгли свечи и возложили цветы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Митинг-реквием на Бульваре Славы, у мемориала «Доблестным сынам Отечества», посвященный памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи, прошел на 40-й день после трагедии.

Напомним, на борту самолета, летевшего в Сирию, помимо экипажа, были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военнослужащие, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Среди погибших оказался, в том числе, солист ансамбля песни и пляски имени Александрова, уроженец Магнитогорска и выпускник Магнитогорской консерватории Владимир Поляков.

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На митинге жители города зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу под песни легендарного коллектива и почтили память погибших минутой молчания.