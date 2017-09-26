Челябинцы ограбили продуктовый магазин, чтобы не идти в гости с пустыми руками

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое жителей Челябинска осуждены за дерзкое ограбление продуктового магазина в Ленинском районе – один мужчина отправится в колонию строгого режима, а второй отделался условкой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 5 мая 2017 года. Двое челябинцев распивали спиртное в компании приятеля, когда он предложил продолжить пир на свежем воздухе и проехать к нему на дачу. Мужчины отправились в СНТ «Сигнал-1» на маршрутке. Выйдя на остановке «Днепровская», хозяин участка пошел в свой сад, а его товарищи зашли в магазин «Все для Вас» за продуктами, так как не привыкли ходить в гости с пустыми руками.

В магазине мужчины набрали сарделек, шпикачек, нарезной батон, трубочки со сгущенкой, две бутылки водки и по рекомендации продавца взяли еще две тушки цыпленка. Однако платить за товар они не намеревались, поскольку денег ни у кого из них не было. Пока один мужчина на кассе прикладывал пустую пластиковую карту к терминалу, его друг бросился бежать с пакетом. Затем скрылся и он. Продавец вызвала полицию.

«После совершения преступления мужчины расположились на садовом участке и начали жарить сосиски. Однако отведать горячее они не успели, так как на место прибыли сотрудники полиции и задержали их. Часть продуктов товарищи все же успели съесть. Ленинский райсуд признал обоих мужчин виновными в грабеже, совершенном группой лиц», – рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Цыбизова.

Один из грабителей ранее был судим за изнасилование и кражу. Освободился только в 2015 году, поэтому судимость не погасил. Второй ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сидельца со стажем приговорили к 2 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, а его друга к 2 годам лишения свободы условно и испытательному сроку 2 года.

Ольга Плеханова

