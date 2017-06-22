Чт, 22.06.2017, 16:29 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 14:56

Челябинцы обобрали москвичей на 260 млн рублей, вовлекая в пирамиду


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Москве к длительным срокам лишения свободы приговорены семеро участников преступного сообщества, обманным путем получивших от граждан более 259 млн рублей, – кооператив, куда жителям столицы предлагали вложить деньги, был зарегистрирован в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

В среду, 21 июня, Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей Челябинска: 57-летнего Андрея Разумова, 42-летнего Алексея Бакшеванова, 40-летнего Александра Ларюкина, 50-летней Юлии Михайловой и трех жителей Москвы: 42-летней Светланы Осиповой, 35-летней Ольги Ларионовой, 31-летней Оксаны Ткачевой. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершеное организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что указанные лица входили в состав преступного сообщества, действовавшего от имени потребительского инвестиционного кооператива «ОВК», зарегистрированного в Челябинске. Уголовное дело в отношении организатора кооператива выделено в отдельное производство. Сообщники заключали с гражданами договоры займа и обещали выплачивать ежемесячно высокие проценты от внесенной денежной суммы. Однако реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства они не имели.

В период с июля 2007 года по февраль 2013 года организованным преступным сообществом похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства более 370 потерпевших на общую сумму 259 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд назначил членам преступного сообщества наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего режима.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, финансовая пирамида, новости москвы, новости челябинска, кредитный кооператив, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:17
Жителя Усть-Катава отправили в колонию за насмерть избитого должника
сегодня, 16:09
ПРЕЦЕДЕНТ. Челябинский колясочник отсудил право установить пандус за свой счет
сегодня, 15:56
На Урале открылись 10 воркаут-площадок
сегодня, 15:07
Участники группового изнасилования несовершеннолетней осуждены в Чебаркуле
сегодня, 14:32
У двух любительниц фото изъяли крупную партию спайса в Магнитогорске
сегодня, 14:25
Абитуриентам ЮУрГУ помогут правильно выбрать специальность в рамках спецмероприятий
сегодня, 14:18
Прокуратура просит посадить экс-мэра Копейска Истомина на 7 лет
сегодня, 13:58
Глобальное обновление ждет парк Победы в Магнитогорске
сегодня, 10:55
Плавильщики КМЭЗа получили госнаграды
сегодня, 10:36
СКАНДАЛ. Челябинец украсил свой дом вывеской из нацистского концлагеря
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость