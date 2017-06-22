Челябинцы обобрали москвичей на 260 млн рублей, вовлекая в пирамиду

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Москве к длительным срокам лишения свободы приговорены семеро участников преступного сообщества, обманным путем получивших от граждан более 259 млн рублей, – кооператив, куда жителям столицы предлагали вложить деньги, был зарегистрирован в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

В среду, 21 июня, Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей Челябинска: 57-летнего Андрея Разумова, 42-летнего Алексея Бакшеванова, 40-летнего Александра Ларюкина, 50-летней Юлии Михайловой и трех жителей Москвы: 42-летней Светланы Осиповой, 35-летней Ольги Ларионовой, 31-летней Оксаны Ткачевой. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершеное организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что указанные лица входили в состав преступного сообщества, действовавшего от имени потребительского инвестиционного кооператива «ОВК», зарегистрированного в Челябинске. Уголовное дело в отношении организатора кооператива выделено в отдельное производство. Сообщники заключали с гражданами договоры займа и обещали выплачивать ежемесячно высокие проценты от внесенной денежной суммы. Однако реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства они не имели.

В период с июля 2007 года по февраль 2013 года организованным преступным сообществом похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства более 370 потерпевших на общую сумму 259 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд назначил членам преступного сообщества наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего режима.