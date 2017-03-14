18+ Челябинцу, утопившему труп с 70-ю ранениями, ужесточили наказание

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мать челябинца, обезображенный труп которого с 70-ю ножевыми ранениями нашли в подвале заброшенного дома, при поддержке прокурора добилась ужесточения наказания убийце и его приятелю – злоумышленникам озвучили новый приговор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».



Напомним, убийство произошло в мае 2016 года во дворе дома по улице Ферросплавная. Трое горожан, распивавших водку с пивом, отправились за добавкой в магазин, и по дороге им повстречался знакомый. Приятели считали, что мужчина много болтает и позвали к себе, чтобы разобраться. Как только горожанин оказался за забором, один из собутыльников набросился на него с пинками и кулаками. Потерпевшего били руками, ногами и палкой, затем основной налетчик взялся за нож. Получив не менее 70 ударов в разные части тела, мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, товарищи завернули труп в одеяло, погрузили в «ГАЗель» и вывезли в заброшенное здание, расположенное на пересечении улиц Краснознаменная и Братьев Кашириных. Тело сбросили в подвал, наполненный водой.

Следователи СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области дали правовую оценку действиям каждого из участников расправы. Один из мужчин, помогавший прятать труп, был осужден за укрывательство по статье 316 УК РФ. Фигуранту, избивавшего потерпевшего палкой, вменили часть 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). А челябинцу, который бил потерпевшего ножом, предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Тем не менее, Калининский райсуд переквалифицировал действия первого избивавшего на менее тяжкую статью, признав его виновным в причинении потерпевшему вреда здоровья средней тяжести, и приговорил его к условному сроку. Убийце же назначили наказание в виде 8 с половиной лет колонии строгого режима.

«Прокурор в апелляционном представлении не согласился с переквалификацией действий осужденного на менее тяжкую статью, а также посчитал приговор злоумышленникам несправедливым вследствие чрезмерной мягкости наказания. Мать убитого также подала апелляционную жалобу. Областной суд согласился с доводами представления прокурора и жалобы потерпевшей и отменил приговор суда первой инстанции», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Вынесен новый апелляционный приговор, которым убийце назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев колонии строгого режима, а его приятелю, причинившему потерпевшему тяжкий вред здоровью, – 2 с половиной года «строгача».

Ольга Плеханова