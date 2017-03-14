Челябинскому водителю год пришлось доказывать, что он не наркоман

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителю Челябинска удалось доказать, что он не наркоман, и сняться с учета у нарколога только через суд, – мужчина год сдавал анализы, чтобы опровергнуть фиктивный диагноз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проблемы у челябинца начались 23 февраля 2016 года, когда ночью на Копейском шоссе его остановили сотрудники ГИБДД, которые, заподозрив, что он пьян, направили на медосвидетельствование. Через месяц на мужчину составили административный протокол за то, что, согласно справке из наркологии, он управлял авто под «травкой», так как в его организме нашли следы каннабиоидов.

Челябинца поставили на учет, а прокурор обратился в суд, чтобы лишить опасного участника движения водительских прав. Однако мужчина с этим не согласился. Горожанин обратился в суд со встречным иском, потребовав признать незаконным его принятие на диспансерный учет в наркологическом кабинете и снять его с учета, поскольку, по его мнению, диагноз был сфальсифицирован.

«Суду мужчина предоставил результаты исследований в независимых лабораториях на обнаружение каннабиноидов в моче и в волосах, которые прошел через несколько дней после задержания ГИБДД. Они опровергли результаты химико-токсикологического исследования, проведенного в лаборатории ГБУЗ "Челябинская областная клиническая наркологическая больница". Далее из лаборатории больницы был изъят образец биологического объекта, взятый у водителя 23 февраля, но и в нем эксперты также не обнаружили производных наркотических и психотропных веществ», – рассказала консультант Металлургического райсуда Наталья Белозер.

На основании заключений экспертов мировой суд прекратил производство об административном правонарушении в отношении челябинца. Исследовав многочисленные материалы дела, суд принял отказ прокурора от исковых требований и удовлетворил иск горожанина о признании незаконным принятия на диспансерный учет в наркологическом кабинете. Решение вступило в законную силу.

Будет ли горожанин требовать компенсации за некачественную работу медиков, не сообщается.

Ольга Плеханова