Вт, 14.03.2017, 12:23 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 11:58

Челябинскому водителю год пришлось доказывать, что он не наркоман


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителю Челябинска удалось доказать, что он не наркоман, и сняться с учета у нарколога только через суд, – мужчина год сдавал анализы, чтобы опровергнуть фиктивный диагноз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проблемы у челябинца начались 23 февраля 2016 года, когда ночью на Копейском шоссе его остановили сотрудники ГИБДД, которые, заподозрив, что он пьян, направили на медосвидетельствование. Через месяц на мужчину составили административный протокол за то, что, согласно справке из наркологии, он управлял авто под «травкой», так как в его организме нашли следы каннабиоидов.

Челябинца поставили на учет, а прокурор обратился в суд, чтобы лишить опасного участника движения водительских прав. Однако мужчина с этим не согласился. Горожанин обратился в суд со встречным иском, потребовав признать незаконным его принятие на диспансерный учет в наркологическом кабинете и снять его с учета, поскольку, по его мнению, диагноз был сфальсифицирован.

«Суду мужчина предоставил результаты исследований в независимых лабораториях на обнаружение каннабиноидов в моче и в волосах, которые прошел через несколько дней после задержания ГИБДД. Они опровергли результаты химико-токсикологического исследования, проведенного в лаборатории ГБУЗ "Челябинская областная клиническая наркологическая больница". Далее из лаборатории больницы был изъят образец биологического объекта, взятый у водителя 23 февраля, но и в нем эксперты также не обнаружили производных наркотических и психотропных веществ», – рассказала консультант Металлургического райсуда Наталья Белозер.

На основании заключений экспертов мировой суд прекратил производство об административном правонарушении в отношении челябинца. Исследовав многочисленные материалы дела, суд принял отказ прокурора от исковых требований и удовлетворил иск горожанина о признании незаконным принятия на диспансерный учет в наркологическом кабинете. Решение вступило в законную силу.

Будет ли горожанин требовать компенсации за некачественную работу медиков, не сообщается.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: лишение прав, борьба с наркотиками, новости челябинска, штрафы гибдд
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:45
В Челябинске осужден гонщик, сбивший насмерть пешехода
сегодня, 11:34
Чиновница заставила заведующую детсадом устроить себя на работу в Златоусте
сегодня, 10:54
НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинский «айболит» Даллакян приютил покалеченных в Томске животных
сегодня, 10:42
Детсад в Челябинске выплатит 60 тыс. рублей за сломанную руку воспитанника
сегодня, 09:53
Осужден житель Сатки, заказавший шпионский жучок на AliExpress
сегодня, 08:37
18+ Челябинцу, утопившему труп с 70-ю ранениями, ужесточили наказание
вчера, 22:37
Квинтет вымогателей, терроризировавший службы такси, осужден на Урале
вчера, 21:15
Хет-трик Дастина Бойда не помог «Барысу» обыграть «Магнитку»
вчера, 20:05
За один вечер на сцене Челябинской филармонии выступят почти все ее солисты и коллективы
вчера, 17:16
Красивый VS задыхающийся: в интернете набирают популярность 2 новых ролика о Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость