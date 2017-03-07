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Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 14:09

Челябинцев приглашают посидеть у костра в Историческом музее


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Историческом музее открывается интерактивная площадка для детей, где будет проводиться занятие «Путешествие по национальным паркам Южного Урала» – подвальное помещение оформлено в духе настоящей туристической тропы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Челябинские художники превратили музейный подвал в лесную поляну, окруженную соснами, елями и березами. Теперь здесь лежат огромные гранитные валуны и поваленные деревья, а вдалеке виднеются величественные хребты Уральских гор. Музейный «лес» населен птицами и зверями, а над головами посетителей раскинулось звездное небо.

Теперь дети смогут прямо в музее посидеть у костра, послушать истории опытных туристов и примерить настоящее походное снаряжение из 70-х годов прошлого века – брезентовый рюкзак, «кошки» для высокогорных восхождений, широкие лесные лыжи.

Также дети познакомятся с флорой и фауной заповедных территорий Челябинской области – национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», Государственного Ильменского заповедника, Историко-культурного заповедника «Аркаим».

«На нашем новом занятии дети пройдут начальный курс туристической подготовки, а также научатся узнавать голоса уральских птиц и зверей, отличать съедобные ягоды и растения от несъедобных, определять стороны света и ориентироваться по звездам; узнают названия деревьев и камней, познакомятся с обитателями рек и озер и даже поучаствуют в импровизированной рыбалке», – рассказал директор музея Владимир Богдановский.

Проводить экологические занятия для детей будут опытные археологи и путешественники, геологи и зоологи, настоящие знатоки дикой уральской природы.

Посетить выставку и побывать на интерактивном занятии «Путешествие по национальным паркам Южного Урала» смогут только организованные группы от 10 человек – семьи и их друзья, дети от 6 лет и взрослые, а также школьные классы – с первого по восьмой. Экспозиция начнет работать с 9 марта.

Фото Валерия Жирохова

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Теги: афиша, экскурсия, новости челябинска, исторический музей, интерактив
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