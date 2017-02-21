Челябинцев приглашают на вернисаж в библиотеку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцев приглашают на вернисаж в библиотеку – в Ленинском районе, в здании библиотеки имени Мамина-Сибиряка, открылась выставка творческого объединения имени Василия Горелова «Горный пленэр», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В экспозиции – более 50 картин челябинских художников: Марины Рохмистровой, Ольги Пастух, Елены Обуховой, Николая Булычева, Сергея Галактионова, Василия Шмурадко, Юрия Шаширина и новых членов творческого объединения: Константина Жердецкого, Людмилы Рожковой, Сергея Зыболова.

Тематика представленных живописных работ – разнообразна: здесь и бесподобный уральский пейзаж, и необычные натюрморты, и красочные цветы, и абстрактные миры.

Возглавляет творческое объединение член Союза художников России Василий Шмурадко. Он приглашает на выставку всех неравнодушных к живописи горожан. «Надеемся, что каждый посетитель получит эстетическое наслаждение от созерцания работ, которые выполнены с любовью к родному краю. Картины могут доставить вам радость не только на выставке, но и в домашнем интерьере», – добавил он.