ВНИМАНИЕ. Челябинцам предлагают сообщить о нелегальной торговле спиртным по «горячей линии»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителям Челябинска предлагают сообщить о нелегальной торговле спиртным по «горячей линии» – все сообщения поступят в контролирующие органы для поведения проверок и принятия решения о привлечении к ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сообщить о реализации спиртного без соответствующей лицензии, контрафактной продукции, продаже товара в запрещенное время (с 23.00 до 8.00) или несовершеннолетним можно по телефону 775-03-63.

Все обращения будут переданы в контролирующие органы для поведения проверок и принятия решения о привлечении к ответственности.

Номер «горячей линии» 775-03-63 работает ежедневно с 15.00 до 17.00, в пятницу – с 14.00 до 15.45 (кроме выходных и праздничных дней).