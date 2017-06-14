Челябинцам покажут уникальную статую Иисуса Христа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Государственный исторический музей Южного Урала 15 июня откроет выставку из цикла «Его величество музейный Экспонат» – посетителям будет представлена скульптура «Иисус Христос», отлитая из чугуна на Каслинском заводе в 1914 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фигура сделана по модели российского скульптора Роберта Баха, автора памятников Александру Пушкину в Царском Селе, Михаилу Глинке на Театральной площади в Санкт-Петербурге, Петру I в Туле.

Иисус Христос изображен в полный рост, в длинном складчатом хитоне, подпоясанном веревкой, из-под которого видны босые ноги. Изображение лица строгое, иконописное. Эта работа была создана Робертом Бахом под впечатлением от полотна Ивана Келлера «Придите ко мне все страждущие» и в конце XIX века стала наиболее популярной каслинской скульптурой мемориального направления.

Уникальный экспонат из фондовой коллекции «Чугунное художественное литье Каслинского завода» поступил в Государственный исторический музей Южного Урала в 1924 году. В 2016 году скульптура побывала в музее усадьбы Коломенское на Всероссийской выставке чугунного литья «Искусство, рожденное огнем». Теперь фигуру Иисуса Христа смогут увидеть все челябинцы. Продлится выставка одного экспоната до 21 июня.

Фото Государственного исторического музея Челябинской области