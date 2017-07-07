18+ Челябинца осудят за изнасилование незнакомки на Заячьем острове

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска предстанет перед судом за нападение на 26-летнюю девушку на Заячьем острове – мужчина не признал свою вину, хотя следователи собрали достаточно доказательств его причастности к преступлениям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в апреле 2017 года. Молодая челябинка возвращалась поздно вечером домой и решила сократить дорогу, пройдя через Заячий остров. В малолюдном месте горожанку схватил незнакомец и, угрожая убийством, оттащил в кусты, где изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Затем злоумышленник похитил у девушки кольцо и скрылся.

«Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Личность мужчины была установлена по оставленным на месте отпечаткам пальцев. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 50-летний горожанин. Он вину отрицал. Но генетическая экспертиза подтвердила его причастность», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону Павел Маджар.

Злоумышленнику предъявлено окончательное обвинение по статье 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и 161 УК РФ (грабеж). Расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, это далеко не первый случай нападения на девушек на Заячьем острове. Наибольшую известность получила история с маньяком, который убил 17-летнюю челябинку, после того как не смог изнасиловать.

Ольга Плеханова

