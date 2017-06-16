Челябинца осудят за групповое убийство бизнесмена в Казахстане

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава ОПГ из Челябинска предстанет перед судом за похищение и убийство предпринимателя из Казахстана – когда его сообщников задержали, мужчина сбежал и был объявлен в международный розыск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Челябинска, обвиняемого по пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктам «в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Установлено, что обвиняемый в 2013 году на территории Республики Казахстан создал организованную группу в целях совершения похищения и убийства предпринимателя. В декабре 2013 года по указанию обвиняемого соучастники похитили мужчину в Рудном, перевезли в малолюдное место и нанесли ему множественные удары руками, ногами и иными предметами, в результате чего он скончался. После совершения преступления сообщники спрятали труп и сожгли автомобиль, на котором перемещали потерпевшего во время похищения.

«В ходе обыска в офисном помещении обвиняемого были обнаружены и изъяты две гранаты Ф1, пистолеты Макарова, ТТ и боеприпасы в количестве 35 штук. Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Республики Казахстан от 21 августа 2014 года за совершение указанного преступления подельники обвиняемого осуждены к различным срокам лишения свободы. В январе 2014 года обвиняемый был объявлен в розыск на территории Республики Казахстан, в феврале 2015 – в международный розыск», – говорится в сообщении.

Впоследствии было установлено, что беглец является гражданином России и проживает на территории Челябинской области. Уголовное дело было передано правоохранительными органами Республики Казахстан для продолжения осуществления уголовного преследования в Российской Федерации. Сейчас материалы направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.