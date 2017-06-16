Пт, 16.06.2017, 17:28 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 16:26

Челябинца осудят за групповое убийство бизнесмена в Казахстане


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава ОПГ из Челябинска предстанет перед судом за похищение и убийство предпринимателя из Казахстана – когда его сообщников задержали, мужчина сбежал и был объявлен в международный розыск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Челябинска, обвиняемого по пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктам «в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Установлено, что обвиняемый в 2013 году на территории Республики Казахстан создал организованную группу в целях совершения похищения и убийства предпринимателя. В декабре 2013 года по указанию обвиняемого соучастники похитили мужчину в Рудном, перевезли в малолюдное место и нанесли ему множественные удары руками, ногами и иными предметами, в результате чего он скончался. После совершения преступления сообщники спрятали труп и сожгли автомобиль, на котором перемещали потерпевшего во время похищения.

«В ходе обыска в офисном помещении обвиняемого были обнаружены и изъяты две гранаты Ф1, пистолеты Макарова, ТТ и боеприпасы в количестве 35 штук. Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Республики Казахстан от 21 августа 2014 года за совершение указанного преступления подельники обвиняемого осуждены к различным срокам лишения свободы. В январе 2014 года обвиняемый был объявлен в розыск на территории Республики Казахстан, в феврале 2015 – в международный розыск», – говорится в сообщении.

Впоследствии было установлено, что беглец является гражданином России и проживает на территории Челябинской области. Уголовное дело было передано правоохранительными органами Республики Казахстан для продолжения осуществления уголовного преследования в Российской Федерации. Сейчас материалы направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинский облсуд, опг, новости челябинска, новости казахстана, убийство бизнесмена, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:54
Глава села, подарившая сыну муниципальную землю, отстранена от должности
сегодня, 16:37
Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске еще не принято
сегодня, 16:07
В 4 городах продлен режим «черного неба»
сегодня, 16:02
Южноуральские кикбоксеры поддержат Сергея Ковалева перед боем-реваншем с Андре Уордом
сегодня, 15:46
Четырехлетнюю девочку достали со дна 1,5-метрового бассейна в Челябинске
сегодня, 15:16
Экологи обнаружили 11 нелегальных свалок и 5 фекальных стоков в Сосновском районе
сегодня, 14:43
Магазин федеральной сети 2 года работал за счет жильцов дома в Копейске
сегодня, 14:05
СКАНДАЛ. Следователь СКР из Челябинска задержан за несколько минут до начала «Прямой линии» с Путиным
сегодня, 13:58
Нелегальный киоск «Супер денег» демонтировали на северо-западе Челябинска
сегодня, 13:52
ВНИМАНИЕ. Штормовое предупреждение из-за непогоды продлено до 19 июня
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость