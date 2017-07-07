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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 08:59

Челябинского бомжа осудят за незаконное проникновение в жилище


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский бомж предстанет перед судом за незаконное проникновение в жилище своего бывшего собутыльника – бродяга уснул в чужом доме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одном из частных домов в поселке Першино, где проживали несколько хозяев: в одной части мужчина, а в другой – его бывшая жена и теща. Челябинец злоупотреблял спиртным и часто водил к себе асоциальных гостей. Один из собутыльников даже на время подселился к нему, так как собственной крыши над головой не имел. Вместе они пили и развлекались, а потом хозяин прогнал бомжа.

Когда бывший собутыльник снова пришел в гости к челябинцу, а того не оказалось дома, бродяга забрался нему в жилище и улегся спать. Чужака заметила бдительная бывшая теща хозяина и вызвала полицию. Сонного бомжа задержали на месте.

«Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 139 УК РФ – “Незаконное проникновение в жилище”. Свою вину гражданин признал. Дело передано в мировой суд для рассмотрения по существу», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Ян Тарасевич.

Известно, что ранее 56-летний бродяга к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас ему грозит до трех месяцев ареста.

Ольга Плеханова
 

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Теги: бомж, алкаши, новости челябинска
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