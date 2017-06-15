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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 18:57

Челябинского бизнесмена осудили за хищение свыше 155 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Советский райсуд Челябинска приговорил местного бизнесмена к девяти с половиной годам колонии общего режима за хищение свыше 155 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения Генпрокуратуры РФ, Андрей Черемисов, являясь начальником филиала «Мостоотряд № 16» ЗАО «Уралмостострой», путем заключения трех подложных договоров с коммерческими организациями на оказание различных услуг, похитил у своей компании свыше 155 млн рублей.

«Черемисов признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере". С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил заявленные исковые требования на сумму причиненного ущерба – 155 млн 624 тыс. рублей. В счет возмещения ущерба суд обратил взыскание на денежные средства и ценные бумаги (акции ЗАО «Уралмостострой»), принадлежащие Черемисову, рыночная стоимость которых составляет свыше 5 млн рублей.

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Теги: мошенничество, новости челябинска, криминальные новости челябинска
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