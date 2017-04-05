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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 11:05

Челябинский театр покажет модель абсолютной свободы в финале «Золотой Маски»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 6 апреля, челябинский театр современного танца отправится в Москву, чтобы принять участие в финале конкурса «Золотая Маска» – труппа Ольги Пона представит на суд публики и жюри премьеру прошлого года – спектакль «Теоретическая модель абсолютной свободы», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-секретаря Управления культуры города Викторию Олиферчук.

Артисты выступят 7 апреля в центре Мейерхольда. Челябинский театр заявлен на конкурсе в двух номинациях: «Современный танец/Спектакль» и «Работа балетмейстера-хореографа». Конкуренцию южноуральцам составят танцевальные труппы Москвы, Санкт-Петербурга, а также Казани, Костромы, Омска и Вологды.

Особенность челябинского спектакля заключается в том, что наряду с танцорами в нем задействованы кинетические объекты. Их сконструировал челябинский мастер, инженер-механик Николай Панафидин. Спектакль не имеет сюжета. Авторы пытаются ответить на вопрос: возможно ли гармоничное взаимодействие между человеком и машиной?

Напомним, в этом году конкурс театрального искусства «Золотая Маска» пройдет уже в 23-й раз. Для отбора номинантов члены жюри посмотрели в театрах и на видеозаписи 614 спектаклей, а эксперты музыкального театра – 325 спектаклей более чем в ста городах страны. В итоговый список вошли 213 постановок из 25 муниципалитетов.

Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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Теги: золотая маска, новости челябинска, театры челябинска
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