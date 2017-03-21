Челябинский театр кукол дарит зрителям подарки в честь профессиональных праздников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский театр кукол дарит подарки своим зрителям – акция «Театр в подарок» приурочена к Международному дню кукольника (отмечается 21 марта) и Всемирному дню театра (27 марта), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Наша семья кукольников приглашает ваши семьи, дорогие зрители, в наш гостеприимный дом. А чтобы семья могла собраться вместе, предлагаем встретиться в выходной день – как раз вскоре после Дня кукольника и накануне Дня театра. Для каждого зрителя, купившего три билета на спектакль "Волшебная шляпа, или Здравствуй, Бабушка!", который состоится 26 марта в 11.00 и в 13.30, цена четвертого билета составит 1 рубль», – обещают в Кукольном театре.

Международный день театра отмечается во всем мире с 1961 года. День кукольника – праздник более молодой. Традиция отмечать его пошла с 21 марта 2003 года. Идея пришла известному деятелю кукольного театра из Ирана Дживаду Золфагарихо.