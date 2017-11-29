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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 10:30

Челябинский старшеклассник завоевал 2 место в масштабной битве нейросетей на Neuromedia-2017


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский десятиклассник Александр Мамаев завоевал второе место на всероссийском конкурсе Neuromedia-2017, который накануне завершился в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов интеллектуальных состязаний – холдинг GS Group.

Молодые талантливые программисты и математики из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Сочи, Казани, Челябинска и Красноярска соревновались в умелом использовании математических алгоритмов и методов машинного обучения, создавали самообучающиеся нейронные сети и датчики, считывающие импульсы мозговой активности. Им предстояло в течение 30 часов найти гениальное решение и трансформировать телевидение, систему «умного дома» и искусство.

В треке «Нейромаркетинг» второе место завоевал Александр Мамаев, 10-классник из Челябинска, покоривший всех членов жюри неординарностью технологической реализации своего проекта. Он визуализировал и озвучил эмоции человека в состоянии покоя, а также под влиянием звука, света и цвета.

Будущие математики и программисты должны были представить свои проекты и защитить их в ходе пятиминутных презентаций. Две лучшие команды – из Москвы и Тулы, которые разработали прототип высокоадаптивной и бюджетной системы, отвечающей за климат внутри «умного дома», – получили по 150 тыс. рублей.

Фото пресс-службы GS Group

Теги: конкурс, программисты, новости челябинска, математика, одаренные дети
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