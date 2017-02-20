Облсуд отказал заказчику убийства главы Красноармейского района в домашнем аресте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 20 февраля, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу обвиняемого в организации покушения на убийство главы Красноармейского района Аркадия Петрова и его адвоката, отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Центральный райсуд 7 февраля продлил Петрову срок содержания под стражей на два месяца – до 11 апреля 2017года.

«В областной суд постановление обжаловали обвиняемый и его адвокат, которые наставили на изменении меры пресечения а пользу домашнего ареста. Постановление райсуда оставлено без изменения», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Органами предварительного следствия Петров обвиняется в организации приготовления покушения на убийство двух лиц по найму.

Напомним, Петрова арестовали в ноябре 2016 года. По версии следствия, бизнесмен заказал жителю Челябинска убийство главы Красноармейского района Юрия Сакулина и предпринимателя. Мужчина пообещал киллеру материальное вознаграждение, сообщил ему о месте жительства потенциальных жертв, передал их фотографии и другую необходимую информацию. Умысел на организацию убийства двух лиц не был доведен до конца в связи с задержанием Петрова сотрудниками полиции.