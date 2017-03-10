Челябинский облсуд оставил в силе приговор директору «Евро-Строя», обманувшего участников «долевки»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 10 марта 2017 года, Челябинский областной суд оставил в силе приговор директору ООО «Евро-Строй» – Дмитрий Исупов признан виновным в обмане участников долевого строительства на сумму свыше 30 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Дмитрия Исупова, оставил без изменения приговор Центрального районного суда Челябинска от 28 ноября 2016 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Мужчину признали виновным в причинении ущерба путем обмана и мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. Райсуд назначил Исупову четыре года в колонии-поселении, штраф в размере 80 тыс. рублей. Кроме того, он должен выплатить потерпевшим порядка 19 млн рублей в счет возмещения материального ущерба.

По версии следствия, занимая должность директора ООО «Евро-Строй», Исупов, достоверно зная, что у фирмы имеется обязательство передать в собственность граждан и юридических лиц нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме со встроенными торгово-офисными помещениями (улица Братьев Кашириных, 124), в 2012-13 годах заключил договоры, согласно которым они перешли в собственность физического лица.

Ущерб, причиненный гражданам и юридическим лицам, составил свыше 32 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела на торгово-офисные помещения общей стоимостью 44 млн рублей был наложен арест.

Приговор вступил в законную силу.