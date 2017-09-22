18+ Челябинский игроман, сломавший нож о мать ради «спасения мира», отправится на лечение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд рассмотрит постановление о применении принудительных мер медхарактера в отношении 25-летнего челябинца, едва не зарезавшего свою мать, – парня внезапно настигло прогрессирующее психическое расстройство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще в июне 2017 года в одной из квартир Металлургического района, где проживали 54-летняя челябинка и ее сын. Ничего не предвещало беды, когда парень спонтанно вскочил, заявил, что ему надо спасти мир, схватил нож и начал наносить матери ножевые ранения. Женщина получила не менее 21-го удара в голову, туловище и конечности, прежде чем клинок о нее сломался. Парень загнал мать в ванную комнату и еще несколько раз ударил кулаком, затем отвлекся. Пока молодой человек бегал на кухню, челябинка закрыла дверь на все защелки. Через несколько минут она пришла в себя, открыла ванную, но в квартире уже никого не было.

«Случайным образом внизу, у подъезда, оказался наряд полиции, который выезжал на другую заявку. Увидев парня в рваной окровавленной футболке, кричащего несуразные слова, стражи порядка поинтересовались, что случилось. Молодой человек ответил, что хотел убить мать. Его сразу задержали и посадили в патрульную машину. Тем временем его мать уже вызвала скорую. Если бы не своевременная помощь медиков, женщина бы не выжила», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по региону Дмитрий Головин.

В рамках расследования дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) челябинцу проводили психиатрическую экспертизу, которая выявила у него прогрессирующее расстройство с параноидальными проявлениями. Следователем вынесено постановление о применении в отношении парня принудительных мер медицинского характера. Утвержденный прокурором документ направлен в суд. Вероятно, парень будет освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемостью.

Известно, что ранее поведение сына вызывало подозрения у женщины, так как последние несколько лет челябинец целыми днями напролет играл в компьютер и ничем другим не занимался. Хотя до окончания школы был общительным, имел много друзей и встречался с девушкой. Молодого человека раньше определяли на лечение в психбольницу, однако там врачи не находили оснований для постановки какого-либо диагноза. Опасным для общества он стал, когда болезнь развилась.

Ольга Плеханова