Челябинский дзюдоист завоевал бронзу открытого Кубка Европы-2017

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральский дзюдоист Александр Куликовских завоевал бронзу открытого Кубка Европы в весе до 66 кг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

В состязаниях в Саарбрюкене (Германия) приняли участие 403 спортсмена из 29 стран четырех континентов. Россию представляли 13 мужчин и 13 женщин; подопечный Заслуженного тренера России Андрея Вострикова был единственным представителем Челябинской области.

Александр Куликовских нанес поражения бронзовому медалисту чемпионата Германии Леону Филиппу, чемпиону Европы-2010, участнику Олимпийских игр-2012 французу Софьяну Милу и серебряному призеру юниорского первенства Европы, чемпиону Великобритании Самуэлю Холлу, однако уступил обладателю бронзы первых Европейских игр-2015 в Баку, трехкратному чемпиону Германии Себастьяну Сеидлу. В «малом финале» за третье место Александр Куликовских одолел в дополнительное время победителя первенства России-2017 до 23 лет Алима Балкарова из Тюмени.

Вторую бронзу выиграл чемпион мира-2015, серебряный медалист Олимпиады-2016 Елдос Сметов (Казахстан), который ранее выступал в весе до 60 кг.

Золото в категории до 66 кг досталось немцу Сеидлу, серебро – у бельгийца Адлана Катчикаева.

Состязания в Германии являлись для российских дзюдоистов одним из этапов отбора на молодежное первенство Европы, которое пройдет в ноябре в черногорской Подгорице.