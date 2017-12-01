Челябинский драмтеатр будет сотрудничать с «Сатириконом»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудничество Челябинского драмтеатра имени Наума Орлова и театра Константина Райкина «Сатирикон» начнется в текущем театральном сезоне – режиссер и актер московской труппы Яков Ломкин приступит к постановке спектакля «Старший сын», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минкульта.

В новой постановке две главные роли – студента Владимира Бусыгина и его приятеля Семена Севостьянова по прозвищу «Сильва» будут исполнять актеры Игорь Гудеев и Никита Смольянинов.

Напомним, что в единственной экранизации пьесы «Старший сын» (1975 год) эти роли исполняли Николай Караченцов и Михаил Боярский. Постановка пьесы Александра Вампилова с огромным успехом шла на театральных сценах в 70-х годах. Тогда роли Бусыгина и Сильвы исполняли артисты Юрий Цапник и Николай Ларионов.

Фото с сайта eurojudo2012.ru