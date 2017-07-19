Челябинский богатырь Эльбрус Нигматуллин анонсирует новый рекорд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уральский богатырь Эльбрус Нигматуллин планирует установить новый мировой рекорд – на этот раз многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» намерен показать силу и мощь на стадионе «Локомотив» в Екатеринбурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Зрелище запланировано на следующую пятницу, 28 июля. Двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену, четырехкратный участник и финалист турнира Worlds Strongest Man, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Эльбрус Нигматуллин будет тянуть на себе воздушный шар объемом 2,500 кубических метров и подъемной силой 350 килограммов с 50-метровой высоты.

Напомним, ранее Эльбрус удивлял южноуральцев музыкальным подарком: в юбилей родного города он устроил небольшой забег с музыкальным инструментом на плечах, до этого челябинский силач вручную «перепарковал» Mercedes, мешавший ему проехать, а еще он сумел укротить двух молодых и сильных лошадей одной рукой.