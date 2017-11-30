«Трактор» на своем льду уступил «Торпедо»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» на своем льду в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги потерпел поражение от нижегородского клуба «Торпедо» – встреча завершилась со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У хозяев отличился Виталий Кравцов (33:08), у гостей шайбы в активе Кирилла Уракова (22:30) и Дениса Паршина (49:26).

В следующем мачте 3 декабря «Трактор» встретится с «Югрой» из Ханты-Мансийска.