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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 21:25

«Трактор» на своем льду уступил «Торпедо»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» на своем льду в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги потерпел поражение от нижегородского клуба «Торпедо» – встреча завершилась со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У хозяев отличился Виталий Кравцов (33:08), у гостей шайбы в активе Кирилла Уракова (22:30) и Дениса Паршина (49:26).

В следующем мачте 3 декабря «Трактор» встретится с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

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