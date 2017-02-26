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Агентство новостей Доступ 1 26 февраля 2017 года, 18:37

Челябинский «Трактор» уступил астанинскому «Барысу» в 3 игре за Кубок Гагарина


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили астанинскому «Барысу» (Казахстан) в третьей игре в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги – гостевая встреча завершилась со счетом 1:3 (1:0, 0:1, 0:2), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Барыса». Следующая встреча пройдет также в Астане 28 февраля.

У гостей шайба на счету Дмитрия Пестунова (19:29), у хозяев отличились Найджел Доус, оформивший дубль (23:49, 40:47), и Кори Тривино (58:50).

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Теги: хк трактор, кхл, хк барыс, кубок гагарина, плей-офф, новости челябинска
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