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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 12:03

ВНИМАНИЕ. Челябинских «дикарей» лишили грязевых ям на озере Подборное


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Любителей полежать в грязевых ямах на озере Подборное (Увельский район, Челябинская область) оставили без главной летней забавы – «лечебные ванны» закопали из экологических и санитарных соображений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Южноуральцы, приезжавшие поплескаться в грязевых ямах на озере Подборное, на берегах которого расположено село Хомутинино, обнаружили, что «ванны» сравняли с землей трактором. Отдыхающие оказались разочарованы, что их лишили любимой забавы.

«О неееееееееееееееееееет!!! Это было так весело», – пишут местные жители в соцсети, подкрепляя комментарии фото.

Как рассказали в администрации Увельского района, охранная зона у озера закреплена за санаторием «Урал», который отвечает за благоустройство территории.

«Эти ямы отдыхающие вырыли сами. Там могли плескаться больные люди, а потом дети, что не соответствует никаким санитарным требованиям. Грязь в них не изучена, и ее лечебные свойства ничем не подтверждаются. Та грязь, которую мы добываем со дна Подборного и используем в процедурах, изучена специалистами Роспотребнадзора, на нее имеются все документы», – рассказали в санатории.

Напомним, озеро Подборное является гидрологическим памятником природы. По мнению ученых, «дикое» использование бальнеологических ресурсов может нарушить природный баланс формирования целебных вод. Спасение озера они видят в урегулировании потока отдыхающих и организованном использовании грязей.

Ольга Плеханова,
фото пользователей группы Подслушано Южноуральск

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Теги: грязелечебница, новости челябинской области, подборное
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