Челябинских детей научат делать мультфильмы о приключениях в Японии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 1 апреля, в Публичной библиотеке откроется анимационная мастерская «Жили-были в Японии» – участники мастер-класса создадут мультфильм с помощью фигурок в технике оригами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Дети и их родители попадут в настоящую сказку, в которой мальчик-силач Момотаро отправляется в путешествие по Японии. В дороге он встречает своих верных друзей – обезьяну, собаку и фазана, побеждает чертей с острова Онигасима и спасает от гибели родную деревню.

Участники мастер-класса научатся складывать фигурку Момотаро в оригами, познакомятся с различными техниками мультипликации и создадут свой собственный мультфильм с бумажными героями. Уже после занятия анимационный фильм о приключениях Момотаро будет смонтирован и разослан всем авторам.

Вести мастерскую «Жили-были в Японии: сказка о Момотаро» будут Александр Шевяков, руководитель мастерской «Дар феникса», и Ольга Язовская, руководитель уральского клуба «Оригами», специалист общества «Россия – Япония».

Мероприятие пройдет с 14.30 до 16.30. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: 266-62-96 (центр культурно-просветительских программ ЧОУНБ).