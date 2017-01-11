Челябинские зоозащитники спасли дикую рысь, угодившую в капкан

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еткульском районе (Челябинская область) двухгодовалая дикая рысь попала в капкан – хищницу спасал известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам челябинского Айболита, кошка попала в капкан в одном из частных домов района. Скорее всего, животное вышло из леса в поисках пропитания. Ветеринар забрал хищницу в приют «Спаси меня» – здесь дикой «пациентке» предстоит пережить десятидневный карантин и, возможно, операцию по ампутации пострадавшей задней лапы.

«Сейчас мы готовимся к болезненным манипуляциям, планируем ставить антибиотики, а также думаем над кличкой нашей новой постоялицы», – говорит зоозащитник.

Видео и фото Карена Даллакяна